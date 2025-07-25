Об этом сообщил аким города Шакир Кейкин.

Бесплатный сбор яблок в парке Победы Атырау закончился варварством. Люди пришли в сад с ведрами и мешками, начали трясти деревья и ломать ветки. Не выдержала и система капельного полива. В некоторых местах она вышла из строя. Такое поведение горожан вызвало волну возмущения среди казахстанцев. Люди осудили столь некрасивый поступок некоторых соотечественников.

Больше всего огорчились члены общества глухонемых, ведь именно они сажали и ухаживали за яблонями. В ситуацию решил вмешаться аким города Шакир Кейкин. Он призвал атырауцев бережно относиться к зеленым насаждениям.

– Казахстанцы стали свидетелями того, что жители города беспощадно обошлись с яблонями в Парке Победы и как на это отреагировали сотрудники КДМС. Сейчас идут восстановительные работы, здесь созданы все условия для отдыха горожан, - сказал аким города.

Отметим, что в саду высадили 1000 яблонь в 2021 году при поддержке бизнесмена. С тех пор он находится на балансе городского отдела ЖКХ и компании КДМС, которая ответственна за озеленение города. Они проводили все агротехнические работы. Последние три года деревья начали плодоносить.



Аким города отметил, что стражи порядка установят вандалов и привлекут их к ответственности. А отныне в саду усилят безопасность и сотрудники КДМС и полицейские организуют круглосуточное дежурство.