Общество глухонемых Атырау на протяжении пяти лет выращивало яблоневый сад. Сад находится в Парке Победы. В этом году его члены решили обрадовать горожан и объявили бесплатный сбор яблок. Об акции сообщили заранее.

Однако мирный сбор яблок обернулся ажиотажем. Люди пришли в сад с ведрами и мешками, начали трясти деревья и ломать ветки. Не выдержала и система капельного полива. В некоторых местах она вышла из строя.

– Сердце болит от такого. Мы столько времени ухаживали за этим садом. Очень обидно. Почему народ не уважает нас, наш труд? Мы ведь трудились работали, инвалиды трудились, бабушки и дедушки работали. Вырастили яблони, такие сочные, вкусные. А народ не уважает. Почему ветки сломали, деревья выдернули? – говорит бригадир КДМС Светлана Цой.

Сейчас работники КДМС вновь укрепляют повреждённые деревья, очищают территорию, восстанавливают разрушенное.

Фото: pixabay.com