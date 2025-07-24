Её ежемесячный платеж сильно превышал доход.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, жительница Тараза, мать четверых детей взяла потребительские кредиты в пяти банках на сумму шесть миллионов тенге.

Женщина официально не замужем, работает оператором в ТОО и получает зарплату 220 тысяч тенге. А выплаты по кредиту составили 395 тысяч тенге. При этом на ней лежат расходы на содержание семьи.

В суде многодетная мать попросила помочь ей восстановить свою платёжеспособность, уменьшить ежемесячный платеж и продлить скор кредитования. На это не согласились четыре из пяти банков. Однако Таразский городской суд решил пойти навстречу женщине. Задолженность она будет погашать в течение пяти лет. Решение суда было обжаловано двумя банками-кредиторами. Однако Жамбылский областной суд оставил решение без изменения.

Судебные акты вступили в законную силу.