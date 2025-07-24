За первое полугодие этого года в ЗКО зарегистрировали три очага бешенства среди крупно-рогатого скота. Два очага в Бокейординском районе, в Бисенском сельском округе и один в Казталовском районе в зимовке Сайкудык.

За первое полугодие этого года в ЗКО зарегистрировали три очага бешенства среди крупно-рогатого скота. Два очага в Бокейординском районе, в Бисенском сельском округе и один в Казталовском районе в зимовке Сайкудык. Об этом рассказал руководитель управления ветеринарии ЗКО Абзал Бралиев.

— Во всех очагах проведены комплексные ветеринарные мероприятия. На сегодняшний день эпизоотическая ситуация стабильная, — отметил Абзал Бралиев.

По его словам, на сегодняшний день в область поступило 7,8 миллиона доз ветеринарных препаратов. Уже вакцинировано 4,7 миллиона голов сельскохозяйственных животных.

— По результатам диагностических исследований на бруцеллёз исследовали 444 тысячи голов крупного рогатого скота, из них 3215 оказались заражёнными. По мелкому рогатому скоту исследовано 686 тысячи голов, из них 649 дали положительный результат, — дополнил Абзал Бралиев.

Руководитель управления заверил, что больных животных своевременно сдают на санитарный убой в мясоперерабатывающие предприятия.

Фото: pixabay.com