В 2025 году в четырёх районах: Акжайыкском, Каратобинском, Таскалинском и в районе Байтерек зарегистрировали четыре случая бруцеллеза. Заболевание во всех случаях вызвано возбудителем Brucella melitensis, где причиной заражения стал тесный контакт со скотом. Об том рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова.
Brucella melitensis это вид бактерий, который наиболее часто встречается у мелкого рогатого скота (овец и коз) и является одним из самых патогенных для человека.
— Для профилактики заболеваний необходимо проводить ежегодный осмотр животных, также использовать средства индивидуальной защиты, не продавать мясо и молоко без разрешения ветеринара, а продукцию необходимо приобретать только в разрешенных местах, — отметила Динара Жанабергенова.
По словам руководителя департамента, также в этом году зарегистрировали 12 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
— Два случая в районе Байтерек, семь в Бурлинском районе и три в Уральске. Основной источник болезней — грызуны. Ежегодно в области проводится плановая работа по дератизации и дезинсекции. За шесть месяцев 2025 года на территории области зарегистрировано 110 случаев активного туберкулеза. Осложненные формы заболевания не регистрировались, — заключила глава департамента.