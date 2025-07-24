В 2025 году в четырёх районах: Акжайыкском, Каратобинском, Таскалинском и в районе Байтерек зарегистрировали четыре случая бруцеллеза.

В 2025 году в четырёх районах: Акжайыкском, Каратобинском, Таскалинском и в районе Байтерек зарегистрировали четыре случая бруцеллеза. Заболевание во всех случаях вызвано возбудителем Brucella melitensis, где причиной заражения стал тесный контакт со скотом. Об том рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова.

Brucella melitensis это вид бактерий, который наиболее часто встречается у мелкого рогатого скота (овец и коз) и является одним из самых патогенных для человека.

— Для профилактики заболеваний необходимо проводить ежегодный осмотр животных, также использовать средства индивидуальной защиты, не продавать мясо и молоко без разрешения ветеринара, а продукцию необходимо приобретать только в разрешенных местах, — отметила Динара Жанабергенова.

По словам руководителя департамента, также в этом году зарегистрировали 12 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.