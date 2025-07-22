Мужчина настаивает, что по закону замену счётчика должна оплачивать энергокомпания, а не потребитель.

В редакцию «МГ» обратился житель села Таскала Эдуард Богатиков. По его словам, под угрозой отключения электроэнергии электросетевая компания вынуждает его заменить прибор учета.

Мужчина утверждает, что такие действия противозаконны, ссылаясь на статью 487 Гражданского кодекса РК. Там сказано, что если человек использует электричество для дома, то за техническое состояние сетей и счётчиков отвечает энергоснабжающая компания, если иное не указано в законе.

В Западно-Казахстанской РЭК сообщили, что проверку счётчиков проводят раз в восемь лет. В марте 2025 года при проверке счётчика у Эдуарда Богатикова выяснилось, что срок этой проверки уже истёк. Ему выдали предупреждение.

— Согласно Гражданскому кодексу РК (статья 487) : «Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета энергии и иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.» Согласно приказа № 19 ОД от 27 марта 2025 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан утвержден тариф для оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии. Норма по замене ранее установленных приборов коммерческого учета бытовых потребителей, услуги поверки приборов коммерческого учета, тарифом ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» не предусмотрены, — сообщили в электросетевой компании.

Также в РЭК напомнили, что счётчик нужно обязательно менять в двух случаях: если он неисправен или если Национальный центр экспертизы и сертификации признал его непригодным. Если потребитель отказывается менять прибор учета за свой счёт, энергопередающая компания может частично или полностью отключить электричество. Это делается, если нет оплаты, оплата неполная или нарушен режим потребления, указанный в договоре. Полное отключение происходит, если потребитель не устранил нарушения в срок.

Если человек сам собирается менять счётчик или если повреждена пломба, он обязан заранее письменно уведомить компанию и получить разрешение. Если счётчик вышел из строя не по вине хозяина, расчёт потребления делают по среднесуточным данным предыдущего или следующего расчётного периода, когда всё работало.

Поломку нужно устранить в течение 30 дней с момента её обнаружения. Иногда компании всё же меняют счётчики за свой счёт, но только в особых случаях. Например: при переходе на «умные» счётчики в рамках инвестпрограммы, при аварийных ситуациях, если счётчик находился в собственности компании, в рамках социальных программ.

В компании также рассказали, что некоторые жители пытались сэкономить на электричестве с помощью разных хитростей. Самые частые нарушения: вставляют посторонние предметы, чтобы изменить показания счётчика, повреждают пломбу, воруют электроэнергию. Всё это выявляется во время проверки счётчика.

В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО сообщили, что установка, проверка, эксплуатация и замена счётчиков — обязанность самого потребителя. Эти услуги не входят в тариф. Что касается воды, граница ответственности за системы водоснабжения и канализации определяется соглашением между сторонами. Если такого соглашения нет, то берётся граница по балансовой принадлежности.

Устанавливать и использовать водяные счётчики с нарушениями — например, без пломбы, с просроченной поверкой или не соответствующие требованиям — запрещено. Газовые счётчики, их обслуживание и проверка также лежат на плечах потребителя. Если счётчика нет или он неисправен, объём использованного газа рассчитывается по нормам потребления.

Если вы отказываетесь менять неисправный или просроченный счётчик, штрафов не будет. Но энергокомпания может пересчитать оплату по среднему расходу, а при регулярных нарушениях — отключить подачу ресурса. Если счётчик не будет заменён в течение 30 дней после обнаружения проблемы, электричество отключат.

Если водяной счётчик временно отсутствует из-за поверки, ремонта или замены, а вы об этом уведомили, то начисление платы производится по среднему за последние три месяца — но не дольше, чем на месяц. Если срок поверки газового счётчика просрочен, оплата рассчитывается по установленным нормам. Ремонт и замена счётчиков оплачиваются отдельно, в тариф это не входит.