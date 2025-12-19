Что должно насторожить и от покупки каких квартир лучше отказаться.

На сайте Krisha.kz рассказали, как провести безопасную сделку по покупке квартиры.

1. Несоответствия в документах

На рынке жилья встречаются документы на квартиры с ошибками. Их вы можете обнаружить сами, без помощи юриста.

Внимательно изучите все документы на недвижимость, удостоверение личности владельца (только оригиналы), попросите справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость и сверьте данные.

Отличается хотя бы одна буква или цифра — документ недействителен. Нотариус не имеет права оформлять сделку. Также не должно быть никаких правок.

2. Продажа по доверенности

Если квартиру продаёт не собственник, а его представитель по доверенности, есть несколько рисков. Доверенность может быть фальшивой, просроченной или отозванной (собственник имеет право отозвать доверенность когда угодно). Такой квартиры можно лишиться.

Настаивайте на личном присутствии владельца при заключении сделки. Если это невозможно, свяжитесь с собственником, запишите на видео, как он подтверждает, что доверенность действительна и он согласен на сделку. Обратитесь к опытному юристу для проверки документов перед сделкой.

3. Квартира с перепланировкой

При просмотре квартиры изучите планировку в техпаспорте. Если заметили несовпадения (дверь не в том месте, присоединён балкон, снесена перегородка) — перепланировка не узаконена.

Это значит, что ни купить сейчас, ни продать потом эту квартиру в ипотеку нельзя. Кроме того, вся ответственность за незаконную переделку ложится на нового владельца: если выявят — оштрафуют.

4. Квартиры в строящемся ЖК

Главный риск на первичке — столкнуться с недобросовестным застройщиком. Таких на рынке много — строят и продают без разрешений. Незаконные дома могут пойти под снос или стать заброшками. Дольщик останется ни с чем.

Если вместо договора долевого участия (ДДУ) застройщик предлагает подписать разные соглашения (договор бронирования, предварительное соглашение), нужно насторожиться. Значит, не всё в порядке с документами, и квартиры продают незаконно.

Единственный абсолютно безопасный вариант — покупка квартиры по договору долевого участия.

Прежде чем вкладывать деньги:

— узнайте, есть ли у застройщика разрешение на привлечение средств дольщиков, на сайте жилищного портала;

— обратитесь в органы архитектуры и узнайте, законно ли возводится ЖК;

— проверьте все документы у застройщика.

5. Квартиры на техэтажах

Квартиры на мансардном или цокольном этажах могут оказаться не квартирами вовсе, а техническими нежилыми помещениями (кладовки, служебные помещения).

Их легко вычислить даже по фото при просмотре объявлений — нестандартные окна или их отсутствие, странные короба или трубы на потолке.

Если в документах указано, что помещение техническое, рекомендуем отказаться от сделки. По закону это общее имущество жильцов и они могут его отсудить.

6. Частая перепродажа

Если квартиру несколько раз перепродавали, переоформляли на разных собственников за небольшой срок — насторожитесь. Возможно, есть юридические проблемы, долги или судебные споры.

В последнее время так часто поступают должники — хотят уйти от материальной ответственности перед кредиторами. Однако есть большой риск, что кредитор подаст в суд, где сделки могут признать недействительными. Помимо этого на квартиру наложат арест.

В итоге страдает добросовестный покупатель.

7. Наследство

Если продавец получил квартиру по наследству, тоже нужно подстраховаться. Есть риск, что после покупки могут объявиться неучтённые наследники. На квартиру могут наложить арест, начнутся судебные разбирательства.

Что делать? Во-первых, обратитесь к нотариусу, он может проверить наследственные дела по данной квартире в единой базе e-notary.

Во-вторых, зайдите в Судебный кабинет и введите Ф.И.О. продавца. В кабинете можно посмотреть, были ли судебные прения и чем они закончились.

В-третьих, посмотрите, как давно получено наследство: чем этот срок больше, тем более вероятно, что новые наследники уже не появятся.

8. Странный продавец

Если владелец квартиры преклонного возраста, то есть риск, что сделка состоялась не по его воле или недопониманию.

Лучше перестраховаться и попросить до заключения сделки предоставить справку из Центра психического здоровья.

В целом при любом неадекватном поведении (алкогольное, наркотическое опьянение) она пригодится.

Когда ещё стоит насторожиться?