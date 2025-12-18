В социальных сетях распространяется информация о том, что дети из одной семьи получили газовое отравление.
В пресс-службе ДЧС по ЗКО сообщили, что информация об отравление поступила на пульт 112 через службу скорой помощи.
Как отметили в управлении образования ЗКО, дети сейчас находятся под наблюдением врачей. Их состояние врачи оценивают как стабильное.
В департаменте полиции ЗКО пообещали позже прокомментировать ситуацию получить информацию от управления здравоохранения ЗКО не удалось.
Чем конкретно отравились дети - пока неизвестно. Иные подробности выясняются.