Общежитие находится в Зачаганске. Место, где жители просили сделать площадку, отдали по частную застройку.

В редакцию «МГ» обратились жильцы общежития №15 на улице Жангир хана. Уже больше десяти лет они просят сделать детскую площадку. По словам собравшихся, с одной стороны пятиэтажного дома ездят машины, поэтому там площадку построить нельзя. С другой стороны раньше было большое футбольное поле, но его отдали под частную застройку.

Вера Кисилева живет в общежитии 11 лет. У неё четверо детей.

— Мы хотим, чтобы вместо этой стройки было место, где наши дети смогут играть. Сейчас они выходят на улицу и играют во дворах чужих домов, их оттуда часто выгоняют. Хочется просто выглянуть в окно и видеть, как дети играют рядом с домом и находятся под присмотром, — сказала Вера.

Ещё одна многодетная мама Анастасия Тайжумиева живет в общежитии уже 30 лет. Когда ей было около 14 лет, она играла здесь в футбол. Теперь на этом месте примерно столько же лет ведётся стройка.

— Мы неоднократно обращались в акимат с просьбой установить детскую площадку, но получали ответ, что ни на этом участке, ни перед нашим домом она не предусмотрена. Нам просто отказали, не объяснив причин. На этом месте начали строительство, но так и не завершили его. Дети лазают по стройке, уже были случаи падений и травм. Мы считаем, что эту застройку нужно убрать и вместо неё построить детскую площадку, — сказала Анастасия.

Жительница Мария рассказывает, что им когда-то удавалась своими силами сделать площадку, но её в один момент просто снесли. Несмотря на долгие годы обращений, добиться результата так и не удалось. На руках остались лишь документы.

— Жильцы своими силами завезли песок и рядом с футбольным полем обустроили небольшой уголок для малышей. Там стояли столик и лавочки, взрослые могли сидеть и присматривать за детьми. Однако позже всё это неожиданно снесли, — заключила женщина.

Руководитель отдела благоустройства акимата поселка Зачаганск Шерхан Сапаров рассказал, что каждый год они устанавливают детские площадки. По общежитию №15, нет даже проектно-сметной документации на установку детской площадки.

— На счёт земли, можете обратиться в отдел земельных отношений акимата Уральска. Когда там было футбольное поле я не знаю, но стройка ведётся давно, — сказал Шерхан Сапаров.

В акимате Уральска пообещали прокомментировать частную застройку позже.