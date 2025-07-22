В ходе прений сторон прокурор Арман Кезекен запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы. Её матери Гани Алашбаевой — 8 лет лишения свободы.

Сроки назначены по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний.

— Учитывая опасный характер совершённых преступлений, гособвинение считает, что необходимо назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы по следующим основаниям. Хищение в таких масштабах и при таких обстоятельствах представляет собой грубое посягательство на общественные интересы и моральные устои. Ущерб причинён не только материальный, нарушено доверие граждан к институтам помощи и благотворительности, подорвана вера в справедливость, — сказал Кезекен.