В ходе прений сторон прокурор Арман Кезекен запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы. Её матери Гани Алашбаевой — 8 лет лишения свободы.
Сроки назначены по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний.
— Учитывая опасный характер совершённых преступлений, гособвинение считает, что необходимо назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы по следующим основаниям. Хищение в таких масштабах и при таких обстоятельствах представляет собой грубое посягательство на общественные интересы и моральные устои. Ущерб причинён не только материальный, нарушено доверие граждан к институтам помощи и благотворительности, подорвана вера в справедливость, — сказал Кезекен.
- Перизат Кайрат– казахстанская общественная деятельница и предприниматель, известная как учредитель и глава благотворительного фонда, созданного в июне 2021 года.
- В ноябре 2024 года Перизат Кайрат задержали по обвинению в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Следствие утверждает, что часть этих средств была потрачена на личные нужды, включая покупку элитной недвижимости, автомобилей и дорогие путешествия.
- Также сообщалось, что Кайрат могла привлекать друзей и родственников для обналичивания средств фонда, выплачивая им вознаграждения за услуги.