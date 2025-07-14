14 июня в суде прокуроры зачитали обвинительный акт: Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаеву обвиняют в хищении вверенного имущества в особо крупном размере и мошенничестве.

По информации Tengrinews.kz, обе подсудимые не согласились с обвинением, после чего Кайрат заявила, что хотела бы, чтобы суд начал допрос с учредителей благотворительного фонда, которым она руководила.

– Меня обвиняют в том, что я якобы создала (фонд) вместе со своей мамой и подделала подписи. Он был создан при партии, под руководством Байбека Бауыржана Кыдыргалиевича. Все учредители, кроме меня... некоторые бывшие, некоторые еще действующие сотрудники партии, – заявила Перизат Кайрат.

Бауыржан Байбек – бывший дипломат, экс-аким Алматы, бывший председатель совета Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента РК «Болашак». В январе 2013 года Бауыржана Байбека назначили первым заместителем председателя НДП «Нур-Отан» (ныне - Amanat).

По данным гособвинения, в ноябре 2018 года благотворительный фонд Наlук запустил интернет-платформу birgemiz.kz для безвозмездного финансирования социальных проектов, которая обрела большую популярность при оказании помощи населению в борьбе с коронавирусной инфекцией под лозунгом «Біз біргеміз».

14 сентября 2021 года Перизат Кайрат изготовила протокол учредительного собрания об учреждении общественного объединения Biz Birgemiz Kazakhstan, в котором сама была назначена президентом. Чтобы сохранить полный контроль над объединением и собранными средствами, она подделала подписи участников собрания и приложенного листа ознакомления.

27 сентября 2021 года Кайрат подала фиктивные документы в департамент юстиции Астаны, но в регистрации было отказано по причине существования организации с похожим наименованием.

4 октября 2021 года, изменив название на Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, Кайрат вновь подделала подписи и направила документы на регистрацию, указав адрес, по которому фактически находится компьютерный клуб.

Экспертиза подтвердила, что подписи в обоих протоколах выполнены самой Кайрат. Несмотря на это, 11 октября 2021 года объединение и его устав были зарегистрированы.

Как сообщила прокурор Мадина Оразалина, в одном из эпизодов Перизат Кайрат, «осознавая, что дети с инвалидностью нуждаются в дополнительном уходе и лечении, не проявляя сострадания и обладая реальной возможностью оказать им материальную помощь на всю сумму пожертвований, вместе с матерью Гани Алашбаевой использовала деньги на свои нужды». Из них 5,5 миллиона тенге были обналичены со счёта в банке, ещё 2 970 000 тенге поступили путём перевода от Кайрат Перизат на счёт Алашбаевой. Последняя использовала их по своему усмотрению.

Кроме этого, по словам гособвинителя, 577 000 тенге Перизат Кайрат перевела на личные счета.

– 7 128 500 тенге обналичено, 3 290 000 тенге заплачено за услуги стоматолога, – добавила Оразалина.

Перизат Кайрат – казахстанская общественная деятельница и предприниматель, известная как учредитель и глава благотворительного фонда, созданного в июне 2021 года.

– казахстанская общественная деятельница и предприниматель, известная как учредитель и глава благотворительного фонда, созданного в июне 2021 года. В ноябре 2024 года Перизат Кайрат задержали по обвинению в хищении более 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Следствие утверждает, что часть этих средств была потрачена на личные нужды, включая покупку элитной недвижимости, автомобилей и дорогие путешествия.

Также сообщалось, что Кайрат могла привлекать друзей и родственников для обналичивания средств фонда, выплачивая им вознаграждения за услуги.







