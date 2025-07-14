Предполагается, что при въезде в Россию трудовые мигранты должны будут предъявить медстраховку, свежие справки на отсутствие вич, гепатитов, туберкулеза и сифилиса.

Справки на ВИЧ, гепатит и сифилис: мигрантам могут ужесточить медосмотр перед въездом в Россию

Депутаты Госдумы предложили ввести обязательное предоставление мигрантами при въезде в Россию справки об отсутствии инфекций.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.

— Сегодня в условиях объективного дефицита кадров мы вынуждены приглашать рабочую силу извне. Но иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои. Например, в целом ряде стран могут отказать во въезде, если на руках нет медстраховки. А почему тогда мы пренебрегаем этим требованием в случае с массовым приездом в Россию мигрантов? Поэтому разработана и вносится в Госдуму межфракционная инициатива, которая предусматривает дополнительные требования к трудовым мигрантам, — пишет Нилов.

Так, предполагается, что при пересечении границы мигранты должны иметь при себе и предъявить не только действующую медстраховку, но и «свежую» справку об отсутствии вирусов, инфекций и ряда заболеваний — ВИЧ, гепатита В, С, туберкулеза, сифилиса. А еще результаты теста, подтверждающие отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ.

— Если чего-то из перечисленного необходимого минимума нет — разворот уже на границе, — считает депутат.



