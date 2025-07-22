Новый элемент защиты добавили в паспорт Казахстана 📷
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов на заседании Правительства.
В казахстанский паспорт внедрили водяной знак в виде изображения снежного барса. Защитный элемент расположили под номером документа.
– Паспорт соответствует всем международным стандартам, имеет все необходимые элементы защиты. Сейчас прорабатываем введение дополнительных степеней защиты, – отметил Бауржан Аленов.
