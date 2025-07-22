В казахстанский паспорт внедрили водяной знак в виде изображения снежного барса. Защитный элемент расположили под номером документа.

– Паспорт соответствует всем международным стандартам, имеет все необходимые элементы защиты. Сейчас прорабатываем введение дополнительных степеней защиты, – отметил Бауржан Аленов.