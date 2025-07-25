70-летняя женщина познакомилась в Facebook с парнем. Через несколько месяцев общения он приехал в Уральск из Туркестанской области.

Начальник отдела управления криминальной полиции ДП ЗКО Акжан Ихсангали сообщил про виды мошенничества в ЗКО. Они поделились на два вида: контактные, когда люди напрямую общаются с мошенниками и бесконтактные — это интернет-мошенничества, которые совершаются через телефонные звонки и общение в месенджерах.

— С начала года по области зарегистрировали 482 преступления, связанных с мошенничеством. Из-них 252 случая приходятся на интернет мошенничества, остальные контактные и эпизодные. В прошлом году за аналогичный период зарегистрировали на 30 фактов меньше, — рассказал полицейский.

Он отметил, что контактные мошенничества практически все раскрывают, в отличии от интернет-мошенничеств.

Наиболее распространенные виды контактного мошенничества в ЗКО:

под предлогом инвестиции и «раскрутки» денег;

под предлогом предоставление услуги (ремонт, мебель, натяжные потолки, туристические агентства);

под предлогом оказаний помощи в получении водительских прав и документов;

под предлогом трудоустройства в том числе и в зарубежные компании;

под предлогом предоставлении аренды жилья (фиктивная сдача квартир в аренду);

под предлогом торговли, предоставление товаров по заниженным ценам, в том числе якобы из-за рубежа;

под предлогом звонка с вашего телефона.

Акжан Ихсангали рассказал про одно из громких дел, которое им удалось раскрыть.

— 70-летняя женщина познакомилась в Facebook с парнем. Через несколько месяцев общения он приехал в Уральск из Туркестанской области. Он рассказал, что у него якобы есть своя фирма и он скупает по заниженной цене товары из Китая, а продаёт подороже. Предложил женщине инвестировать в его бизнес и взял у неё 70 миллионов тенге. После денежного вклада в первое время он отдавал ей некий процент. Она втянула в эту инвестицию своих родственников и знакомых. А после — пропал. Выяснилось, что на самом деле он не занимается ничем, просто лудоман. Все деньги он проиграл на ставках. Дело направили в суд. По его делу насчитывается около 10 эпизодов. Общая сумма ущерба - 200 миллионов тенге, — рассказал Акжан Ихсангали.

К слову, на уловки мошенников попадаются люди разных возрастных групп. Это может быть 20-летний парень, который захотел купить права. Или женщина в декрете, которая хотела подзаработать на продаже одежды из дома.