«Тропы счастья»: BI Group дарит Алматы благоустроенный горный маршрут и один из самых высокогорных навесных мостов Казахстана

BI Group отмечает 30-летие масштабной программой добрых дел — инициативами, направленными на развитие социальной инфраструктуры по всему Казахстану. Одной из ключевых стала «Тропы счастья» — проект по благоустройству популярных горных маршрутов Алматы.

В 2025 году стартовал третий этап проекта. BI Group начала обустройство нового маршрута через Проходное ущелье к поляне Терра и Алёшкиному мосту — одному из самых популярных мест для пеших прогулок. Маршрут выходит до Космостанции, расположенной на высоте 3330 метров над уровнем моря.

Протяжённость маршрута составляет 13,5 км, перепад высот — около 1580 метров.

Объём инвестиций в третий этап составил 106 миллионов тенге.

Символом этапа стал Алёшкин мост — один из самых высокогорных подвесных мостов в Казахстане. Его длина составляет 50 метров, а расположен он на высоте более 3000 метров над уровнем моря.

В рамках проведённых работ установлены два экотуалета Ecodomeo, три беседки-шале, 14 лавочек, 80 метров страховых поручней, а также шесть указателей и четыре информационных стенда с картами маршрута.

Проект в цифрах: итоги за 2019–2025 годы

С момента запуска «Тропы счастья» BI Group вложила значительные усилия в создание безопасной и комфортной инфраструктуры для горожан и туристов.

Показатель Значение Общая протяжённость троп 27 км Количество маршрутов 5 Беседки 10 штук Лавочки 56 штук Установленные указатели и карты 30 штук Длина ступеней и перил 600 м Инфопанели и навигация 14 штук Общие инвестиции компании около 1 млн долларов США (360 млн тенге)

В рамках первого и второго этапов были благоустроены маршруты:

- Акбулак-Кок-Жайляу-Скалы Три Брата-Кумбель

- Казачье ущелье – Кок-Жайляу

- Каменское плато – Кок-Жайляу – водопад Батарейка

- Медео – гора Фурманова – пик Панорама

Что будет реализовано в 2025–2028 годах

В течение 2025–2028 годов BI Group планирует реализовать ещё несколько этапов проекта «Тропы счастья». В 2026 году начнётся благоустройство четырёх маршрутов в Бутаковском ущелье протяжённостью 17 км. В 2027 году стартует работа над маршрутом «Японская дорога — экопост» длиной 11 км. Все участки будут оснащены элементами инфраструктуры: указателями, беседками, скамейками и безопасными тропами. Общий объём инвестиций в будущие этапы составит более 335 млн тенге.

Цифровая безопасность для туристов

BI Group также создаёт цифровую систему навигации и безопасности. Она включает:

онлайн-карты с GPS-треками,

систему регистрации и маршрутизации,

автоматическое оповещение МЧС,

рекомендации по безопасному передвижению в горах.

Готовая система будет передана на баланс акимата Алматы. Объём инвестиций в цифровой контур составит 100 миллионов тенге.

Почему это важно

Горы Алматы ежегодно привлекают тысячи любителей пеших походов. Однако многие маршруты остаются небезопасными — только за последние пять лет в горах Заилийского Алатау было проведено более 260 спасательных операций. Проект «Тропы счастья» призван изменить эту ситуацию, сочетая экологичность, архитектуру малых форм и комфорт.

В реализацию проекта активно включились сотрудники компании: более 150 человек лично участвовали в установке элементов благоустройства и символическом поднятии флага на мосту. Проект стал частью ESG-стратегии BI Group и корпоративного командного духа.

BI Group — 30 лет и 30 добрых дел

2025 год стал юбилейным для BI Group — компании, которая уже три десятилетия влияет на развитие городской среды и инфраструктуры в Казахстане. В честь этой даты реализуются 30 добрых дел — социальных и инфраструктурных проектов по всей стране.

Проект «Тропы счастья» стал отражением стремления BI Group к устойчивому развитию, заботе о природе и формированию комфортной, доступной и безопасной городской среды для всех.