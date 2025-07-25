BI Group отмечает 30-летие масштабной программой добрых дел — инициативами, направленными на развитие социальной инфраструктуры по всему Казахстану. Одной из ключевых стала «Тропы счастья» — проект по благоустройству популярных горных маршрутов Алматы.
В 2025 году стартовал третий этап проекта. BI Group начала обустройство нового маршрута через Проходное ущелье к поляне Терра и Алёшкиному мосту — одному из самых популярных мест для пеших прогулок. Маршрут выходит до Космостанции, расположенной на высоте 3330 метров над уровнем моря.
Протяжённость маршрута составляет 13,5 км, перепад высот — около 1580 метров.
Объём инвестиций в третий этап составил 106 миллионов тенге.
Символом этапа стал Алёшкин мост — один из самых высокогорных подвесных мостов в Казахстане. Его длина составляет 50 метров, а расположен он на высоте более 3000 метров над уровнем моря.
В рамках проведённых работ установлены два экотуалета Ecodomeo, три беседки-шале, 14 лавочек, 80 метров страховых поручней, а также шесть указателей и четыре информационных стенда с картами маршрута.
Проект в цифрах: итоги за 2019–2025 годы
С момента запуска «Тропы счастья» BI Group вложила значительные усилия в создание безопасной и комфортной инфраструктуры для горожан и туристов.
Показатель
Значение
Общая протяжённость троп
27 км
Количество маршрутов
5
Беседки
10 штук
Лавочки
56 штук
Установленные указатели и карты
30 штук
Длина ступеней и перил
600 м
Инфопанели и навигация
14 штук
Общие инвестиции компании
около 1 млн долларов США (360 млн тенге)
В рамках первого и второго этапов были благоустроены маршруты:
- Акбулак-Кок-Жайляу-Скалы Три Брата-Кумбель
- Казачье ущелье – Кок-Жайляу
- Каменское плато – Кок-Жайляу – водопад Батарейка
- Медео – гора Фурманова – пик Панорама
Что будет реализовано в 2025–2028 годах
В течение 2025–2028 годов BI Group планирует реализовать ещё несколько этапов проекта «Тропы счастья». В 2026 году начнётся благоустройство четырёх маршрутов в Бутаковском ущелье протяжённостью 17 км. В 2027 году стартует работа над маршрутом «Японская дорога — экопост» длиной 11 км. Все участки будут оснащены элементами инфраструктуры: указателями, беседками, скамейками и безопасными тропами. Общий объём инвестиций в будущие этапы составит более 335 млн тенге.
Цифровая безопасность для туристов
BI Group также создаёт цифровую систему навигации и безопасности. Она включает:
- онлайн-карты с GPS-треками,
- систему регистрации и маршрутизации,
- автоматическое оповещение МЧС,
- рекомендации по безопасному передвижению в горах.
Готовая система будет передана на баланс акимата Алматы. Объём инвестиций в цифровой контур составит 100 миллионов тенге.
Почему это важно
Горы Алматы ежегодно привлекают тысячи любителей пеших походов. Однако многие маршруты остаются небезопасными — только за последние пять лет в горах Заилийского Алатау было проведено более 260 спасательных операций. Проект «Тропы счастья» призван изменить эту ситуацию, сочетая экологичность, архитектуру малых форм и комфорт.
В реализацию проекта активно включились сотрудники компании: более 150 человек лично участвовали в установке элементов благоустройства и символическом поднятии флага на мосту. Проект стал частью ESG-стратегии BI Group и корпоративного командного духа.
BI Group — 30 лет и 30 добрых дел
2025 год стал юбилейным для BI Group — компании, которая уже три десятилетия влияет на развитие городской среды и инфраструктуры в Казахстане. В честь этой даты реализуются 30 добрых дел — социальных и инфраструктурных проектов по всей стране.
Проект «Тропы счастья» стал отражением стремления BI Group к устойчивому развитию, заботе о природе и формированию комфортной, доступной и безопасной городской среды для всех.