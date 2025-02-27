«КазТрансОйл» и его роль в экономике Казахстана: достижения и перспективы

Как развивался «КазТрансОйл» и его вклад в экономику Казахстана

10 февраля 2025 года казахстанский аммофос был впервые отправлен на экспорт через Батумский порт. Общий объем поставки составил 3 тысячи тонн, что стало важным шагом в международной торговле для страны. Об этом сообщает пресс-служба АО «КазТрансОйл» — крупнейшего нефтетранспортного оператора Казахстана, чья история неразрывно связана с экономическим развитием страны.

Развитие и достижения «КазТрансОйл»

АО «КазТрансОйл» — национальный оператор магистральных нефтепроводов Казахстана, управляет сетью трубопроводов протяженностью 5,4 тысячи километров. Компания является частью АО НК «КазМунайГаз» и играет ключевую роль в транспортировке нефти, как на внутреннем рынке, так и за рубеж.

За период с января по сентябрь 2024 года через магистральные нефтепроводы компании было транспортировано 33,65 млн тонн нефти — на 1,24 млн тонн больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Из этого объема 16,71 млн тонн было поставлено на казахстанские НПЗ, что на 139 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Экспортные поставки также увеличились на 4% и составили 17,25 млн тонн.

Вклад компании в экономику Казахстана также выражается в значительных налоговых поступлениях. В 2024 году «КазТрансОйл» перечислила в бюджет 41,3 млрд тенге, что на 3% больше по сравнению с 2023 годом. Основными налоговыми отчислениями стали корпоративный подоходный налог (11,1 млрд тенге) и НДС (5,2 млрд тенге), а также налог на имущество (10,1 млрд тенге) и социальные выплаты (6,5 млрд тенге).

История компании

АО «КазТрансОйл» было основано в апреле 1997 года в результате реорганизации двух крупных объединений — «Южнефтепровод» и «Магистральные нефтепроводы Казахстана и Средней Азии». Основной задачей компании стало укрепление экономических интересов страны в области транспортировки нефти, а также создание единой тарифной политики и привлечение инвестиций.

Компания сыграла важную роль в развитии трубопроводной системы страны. Уже в 1999 году Тимур Кулибаев, возглавлявший «КазТрансОйл», отметил стратегическую значимость компании в обеспечении стабильности нефтяного рынка и повышении экологической безопасности отрасли. За период с 1997 по 2024 годы через систему «КазТрансОйл» было транспортировано 1,128 млрд тонн нефти, а общий грузооборот составил более 825 млрд тонн-километров.

Международные проекты и финансовые успехи

Компания активно участвует в международных проектах, таких как Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который обеспечил Казахстану доступ к экспортному терминалу на Черном море. Проект, стартовавший в 2001 году, рассчитан на пропускную способность 28 млн тонн нефти в год, из которых 20,2 млн тонн приходится на Казахстан.

В 2001 году «КазТрансОйл» разместила первый выпуск еврооблигаций на сумму $150 млн с купонной ставкой 8,5%, что стало важным шагом для казахстанских корпоративных эмитентов. В дальнейшем компания продолжила активную финансовую деятельность, а в 2005 году разместила облигации на сумму $300 млн для строительства нефтепровода Атасу — Алашанькоу, введенного в эксплуатацию в 2006 году.

Итоги и перспективы

Более 25 лет «КазТрансОйл» остается основным игроком в сфере транспортировки нефти в Казахстане, обеспечивая около 40% всей добываемой нефти и до 90% поставок на отечественные НПЗ. Компания не только выполняет стратегическую функцию, но и вносит значительный вклад в экономику страны через налоги и развитие инфраструктуры.

— Мы осознаем свою ответственность перед экономикой страны и стремимся к бесперебойной работе, — отметил Тимур Кулибаев в одном из своих интервью.

Компания продолжает модернизировать свои мощности и привлекать инвестиции, укрепляя свои позиции на международных рынках.