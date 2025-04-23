«Победа была моей мечтой — и она сбылась!» — как проект AUYL SPORT поддерживает сельских спортсменов

Уже сегодня его участники уверенно заявляют о себе, завоёвывая медали и уважение. На примере спортивной Гимназиады, прошедшей в городе Златибор (Сербия), мы расскажем, каких результатов добился один из самых ярких и перспективных спортивных проектов Казахстана.

С 4 по 14 апреля 2025 года в Златиборе (Сербия) прошел международный спортивный фестиваль ISF U15, объединяющий более 2500 юных спортсменов из 55 стран мира. Сборная Казахстана продемонстрировала отличные результаты: в вольной борьбе — 1 серебро и 2 бронзы, в боксе — 5 золотых медалей и 1 бронза, в шахматах — 2 медали за Fair play, в дзюдо — 1 золото и 1 бронза. Основной вклад в общую копилку медалей внесли участники проекта Auyl Sport: на их счету 3 золотых медали, 1 бронза и 2 награды за Fair play. Это достижение можно смело назвать достойным стартом и весомым аргументом в пользу развития спорта в сёлах.

— Из 22 участников сборной Казахстана 12 — это воспитанники проекта Auyl Sport, — рассказывает исполнительный директор фонда «Халык» и руководитель проекта Auyl Sport Галымбек Жаксылыков.

Спортсмены проекта участвуют в трёх дисциплинах: боксе, вольной борьбе и шахматах. Прежде чем попасть на финальный этап, они прошли региональные отборы, а в декабре одержали победу на республиканском турнире. Сегодня эти ребята представляют Казахстан в составе национальной сборной.

Участие детей проекта Auyl Sport в Гимназиаде полностью обеспечено фондом Halyk: проезд, питание, проживание, суточные и спортивная форма. А главная особенность проекта в том, что все региональные турниры проводятся исключительно среди сельских детей — дети из городов участия не принимают. Это обусловлено тем, что у городских детей есть доступ к спортивной инфраструктуре, тренерам и секциям, а у сельских — таких возможностей гораздо меньше. Auyl Sport восполняет этот пробел и даёт равный шанс проявить себя.

— Для многих участников эта поездка — первое путешествие за пределы их родного аула, некоторые из них никогда не бывали даже в областном центре, не говоря уже о зарубежных соревнованиях, никогда не летали на самолете. Для этих детей это не просто спортивный, но и личностный рост. Они знакомятся, общаются, учатся ставить цели и верить в свои силы, — заключил Галымбек Жаксылыков.

— Сборная Казахстана по боксу приехала на Гимназиаду в составе 8 человек. В этой поездке я выступал в роли старшего тренера: готовил ребят, выводил их на ринг и вёл до победы. Мы заранее собрались в Алматы, провели подготовительные сборы, кто-то тренировался централизованно, кто-то готовился у себя на месте. Уровень конкуренции был очень высокий: в соревнованиях по боксу участвовали команды из семи стран. Многие соперники — крепкие, хорошо подготовленные, опытные. Но наши дети показали отличный результат, — рассказывает главный тренер проекта Auyl Sport по боксу Мирас Масабаев.

— Садык Айбек, капитан команды и мой личный ученик, чётко выполнил все установки. В первый день он одержал победу над румынским боксёром, во второй — над украинцем и стал чемпионом. Прекрасно себя проявил и Нуртас Алимбай из Жамбылской области — он также провёл два боя: в полуфинале продемонстрировал настоящий характер и вырвал победу, а в финале уверенно обыграл соперника из Сербии, показав высокий уровень и настоящий казахский стиль бокса. Из восьми участников по боксу в финал вышли пятеро, что уже гарантировало как минимум одну серебряную медаль для Казахстана. Однако все пятеро одержали победу и принесли стране пять золотых медалей, из которых 3 на счету участников проекта Auyl Sport. Но пусть об этом лучше расскажут сами дети.

— Мне 14 лет, я из села Заозёрное Акмолинской области, - делится капитан команды и чемпион Айбек Садык. Моей главной целью и целью всей команды было завоевать золото — и мы этого добились. Конкуренция была очень сильной, соперники — на высоком уровне. Я провёл два поединка с достойными противниками и победил обоих со счётом 5:0. Мы хорошо подготовились и смогли защитить честь Казахстана. Это мой второй международный турнир за рубежом. До этого я уже побеждал на крупных международных соревнованиях, в том числе стал чемпионом турнира в Греции и был признан лучшим боксёром. И на этот раз, слава Богу, мне удалось уверенно пройти всех соперников. Мы благодарны фонду Halyk, проекту Auyl Sport и всем, кто поддерживает нас. Мы обязательно продолжим двигаться вперёд!

— Соперники действительно были сильными, — говорит Нуртас Алимбай. — Как говорят у нас, казахов, это были настоящие «қарсылас». Мне было нелегко, но я выложился по максимуму и показал достойный результат. Спасибо проекту Auyl Sport, что дал возможность принять участие и выиграть золото!

— Ощущение будто только что выиграл Олимпиаду. Всё прошло очень хорошо. Соперник был не слабый и физически сильный. Тактики у меня пока нет, полагаюсь больше на физику. Но ничего, буду учиться. Родные говорят, что я оправдал их надежды, для меня это главное, — делится своими впечатлениями обладатель золотой медали Шынгыс Макаров.

— Благодаря проекту Auyl Sport я попал на Гимназиаду, завёл новых друзей, увидел большой спорт. Это отличная возможность для сельских ребят. За первое место я получил миллион тенге — хочу купить себе телефон, а остальное отдам родителям. Я благодарен своим родителям, своему тренеру и всем, кто поддерживал меня на этом пути. Победа была моей мечтой — и она сбылась!

Ещё две золотые медали и одну бронзу в боксе завоевали ребята, которые приехали на соревнования при поддержке Министерства культуры и спорта, а также за собственный счёт — это Амир Ержанулы, Сымбат Сарвагазы и Алихан Смагул.

— Я занимаюсь боксом с 2011 года, — делится бронзовый призер Алихан Смагул. — В целом, на ринге чувствовал себя нормально, но в первом раунде как будто «уснул», а во втором, третьем и четвёртом уже не смог по-настоящему проснуться. Нужно было действовать активнее, больше боксировать. Что-то пошло не так. В своём первом поединке я дрался с украинским боксёром и уступил ему во втором и третьем раундах, хотя всё складывалось иначе, чем ожидалось. Сейчас я занимаю третье место в Гимназиаде.

— Амир Ержанулы сильный боец, он молодец, — делится главный тренер Мирас Масабаев, — его личный тренер не смог присутствовать на соревнованиях, и я взял эту роль на себя. Именно в таких ситуациях особенно важна работа тренера: какие слова поддержки тренер скажет, на какие ошибки укажет, какие приёмы подскажет или где увидит слабые стороны соперника. Не менее важно взаимопонимание между спортсменом и тренером.

— Конечно, перед боем у любого мальчика бывает волнение, это видно даже по глазам. В начале первого боя Амир немного растерялся и отдал сопернику первый раунд. Но в перерыве мы поддержали его, он собрался, вышел и уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун, одержав досрочную победу. В финале ему противостоял опытный и физически сильный бразилец. Но Амир уверенно вышел на бой, собрался и показал отличную работу — он победил.

— Сборная Казахстана выступила достойно, и особенно приятно отметить результат моего ученика, — рассказывает тренер Ернат Каратаев. — Сымбат Сарвагазы показал настоящий характер, выиграв все три поединка с явным преимуществом. В первом бою он победил бразильского спортсмена со счётом 5:0, во втором — одолел боксера из Тайбэя также со счётом 5:0. В финале встретился с очень сильным соперником из Украины и выиграл со счётом 3:2. Конкуренция была серьёзной — собрались лучшие юные боксёры со всего мира. Всего в турнире участвовали двадцать команд, и сборная Казахстана в составе восьми боксёров заняла четвёртое командное место.

— Проект Auyl Sport благотворительного фонда Halyk — одно из самых масштабных направлений в развитии сельского спорта в Казахстане. Он даёт реальный шанс юным спортсменам и их наставникам из аулов заявить о себе. Успехи на Гимназиаде стали наглядным доказательством эффективности этой инициативы: все пять золотых медалей по боксу завоевали ребята из сельской местности. Лично я намерен в будущем присоединиться к проекту Auyl Sport со своими учениками, потому что искренне верю: с такой поддержкой у сельского спорта — серьёзное и перспективное будущее.

Помимо побед в боксе, сельские спортсмены Auyl Sport завоевали бронзу в вольной борьбе и две медали по шахматам за честную игру. По итогам шахматного турнира в рамках Всемирной Гимназиады специальные награды Fair Play от Международного комитета получили Олтинай Алгаппарова и Жанат Нурым. А в вольной борьбе бронзу завоевал Калыбек Нуркожа — спортсмен из села Шалдар Байдибекского района Туркестанской области и участник республиканского турнира Auyl Sport 2024.

— Я пришёл в спорт по собственному желанию — мне было интересно, и я много трудился ради сегодняшнего результата - рассказывает Кадибек Нургожа, — на соревнованиях по борьбе я провёл три поединка: сначала сразился с американским спортсменом, затем уступил борцу из Азербайджана и я занял третье место. Хочу выразить огромную благодарность проекту Auyl Sport, за возможность быть здесь, за то, что развиваете сельский спорт.

По итогам соревнований лучшие спортсмены были награждены персональными благодарственными грамотами от Тимура Кулибаева, а также получили денежные премии в размере от 200 000 до 1 миллиона тенге. Такая поддержка со стороны бизнес-лидеров подтверждает: успехи сельских детей становятся значимыми не только для их семей и школ, но и для всей страны.