Рост сектора HoReCa и стремление к цифровизации открывают новые возможности для B2B-маркетплейсов в Казахстане. Однако для достижения национального масштаба предстоит преодолеть ряд вызовов.

Согласно данным Бюро национальной статистики, объем оптовой торговли в Казахстане за январь-декабрь 2024 года составил 47 255,2 млрд тенге, что на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом доля оптовой торговли в общем объеме торговли страны составляет 67,5%. Наибольшая концентрация оптовой торговли наблюдается в Алматы (36,6%), Астане (17,1%) и Атырауской области (14%).

Количество заведений общественного питания в Казахстане увеличилось на 4,5% в 2023 году, достигнув 15 826 единиц. Особенно заметен рост числа ресторанов и столовых.

Рост сектора HoReCa требует эффективных и надежных каналов поставок продуктов питания. Традиционные методы закупок через рынки и оптовиков становятся менее эффективными, особенно в условиях стремительной цифровизации экономики.

Новые и старые

Bazarjoq.kz – отнсительно новый локальный сервис, ориентированный на доставку свежих продуктов с Зеленого базара в Алматы для ресторанов, кафе и магазинов. Предлагает бесплатную доставку при заказе от 30 000 тенге и бонусную программу для постоянных клиентов.

Есть, конечно, Satu.kz и Market.kz – проверенные временем универсальные маркетплейсы с разделами для оптовых закупок. Однако в них отсутствует специализация на продуктовом или HoReCa-сегменте, а также нет встроенной логистики или гарантии качества.

При этом большинство казахстанских B2B-сервисов, включая Bazarjoq.kz, построены по довольно простому, но функциональному принципу. Несмотря на отсутствие сложных цифровых платформ уровня Kaspi или Amazon Business, такие сервисы вполне закрывают базовые потребности МСБ. Разберём, как это устроено на примере Bazarjoq.kz.

Всё просто

Основной интерфейс для клиента – это обычный сайт-каталог с категориями товаров. Пользователь может выбрать свежие овощи, фрукты, молочную продукцию, бакалею и сопутствующие товары. После выбора товаров заказ отправляется через форму на сайте или по WhatsApp, что упрощает взаимодействие для клиентов, не готовых работать через CRM или мобильные приложения. Заказ обрабатывается оператором вручную, что подходит для сегмента HoReCa, где часто требуется оперативная корректировка по телефону.

После подтверждения заказа команда Bazarjoq.kz выезжает на Зеленый базар для сбора свежих продуктов. Это ключевое отличие от классических складских сервисов – товар поступает "с поля на стол" буквально в течение одного дня.

Компания использует собственный автопарк для доставки по Алматы. Заказы доставляются в течение рабочего дня.

Потенциал и перспективы рынка

С учетом роста сектора HoReCa и стремления к цифровизации, рынок B2B-маркетплейсов в Казахстане имеет значительный потенциал. Для его реализации необходимы:

Развитие логистической инфраструктуры: Создание партнерских сетей доставки и складских помещений в регионах;

Цифровизация сервисов: Разработка мобильных приложений и интеграция с системами учета клиентов;

Установление стандартов качества: Введение гарантий возврата и контроля качества продукции;

Активная маркетинговая стратегия: Повышение узнаваемости бренда и привлечение новых клиентов через рекламные кампании.

Рынок B2B-маркетплейсов в Казахстане находится на этапе становления.И в условиях роста сектора HoReCa и стремления к эффективным решениям, именно они могут стать ключевыми игроками в обеспечении бизнеса качественными продуктами питания.

Фото: pexels.com