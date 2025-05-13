Пенсионер несколько раз переводил деньги на указанные счета через мобильное приложение. В результате мужчина лишился более 4,7 миллиона тенге, а после обратился в органы внутренних дел.

Жертвой преступников стал местный пенсионер. Он поверил в обещания быстрого дохода через инвестиции в иностранную валюту. О новом случае интернет-мошенничества сообщил департамент полиции Актюбинской области.

По данным полиции, злоумышленник вышел на связь с потерпевшим через видеоплатформу YouTube и представился менеджером зарубежной компании Industrial Trading. Далее общение продолжилось в мессенджере WhatsApp, где мошенник предложил вложить деньги в покупку иностранной валюты с последующим «выгодным» выводом средств в тенге.

— Пенсионер несколько раз переводил деньги на указанные счета через мобильное приложение. В результате мужчина лишился более 4,7 миллиона тенге, а после обратился в органы внутренних дел. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, — сообщили в ведомстве.

Департамент полиции Актюбинской области рекомендует:

Не доверять незнакомцам, предлагающим инвестиции и финансовые услуги в интернете;

Не переводить деньги на незнакомые счета без проверки;

Не принимать решения под давлением или под влиянием «горящих» предложений;

Всегда консультироваться с родными, особенно при вложении крупных сумм;

При малейших подозрениях — обратиться в полицию.





