Шокирующие видеофрагменты опубликовали в Instagram. По словам автора публикации, территория захоронений превратилась в болото, а некоторые могилы оказались глубоко под водой.

На кадрах заметны ушедшие под воду захоронения и плавающие в лужах поминальные венки с крестами. В акимате Саркана отреагировали на ситуацию. В ведомстве оповестили, что приток воды удалось остановить.

— В 2024 году для защиты захоронений был вырыт санитарный канал. Однако весной, накануне православного праздника, один из местных жителей города Саркан перекрыл этот канал. Вода не ушла по каналу и начала скапливаться в районе кладбища. В связи с этим акимат официально предупредил жителей о необходимости восстановить проход воды, — сообщили в акимате.

