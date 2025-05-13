Судя по кадрам, подросток напал на ребенка и нанес ему несколько ножевых ранений. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Видео нападения попало на камеры и стало распространяться в мессенджерах. Судя по кадрам, подросток напал на ребенка и нанес ему несколько ножевых ранений. После этого нападавший скрылся с места преступления. По официальной информации городского департамента полиции, пострадавшего ребенка госпитализировали. Ему оказали необходимую помощь, а его обидчика задержали. Во время следствия выяснилось, что подозреваемый состоит на учете в психдиспансере.

Как сообщили в пресс-службе судов Астаны, в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних поступило уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 14-летнего К. по обвинению его в совершении хулиганства с применением ножа в общественном месте (п.2, ч.3, ст.293 УК РК).

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, на момент совершения деяния К. не осознавал характер и последствия своих действий в связи с хроническим психическим заболеванием. Эксперты установили, что подросток представляет потенциальную угрозу как для себя, так и для окружающих. На основании этих данных суд признал его невменяемым.

В связи с этим К. освобождён от уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Суд постановил направить его на стационарное принудительное лечение с интенсивным наблюдением в специализированное медицинское учреждение, расположенное в селе Актас Талгарского района.

Постановление не вступило в законную силу.