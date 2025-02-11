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Происшествия

Подросток с ножом набросился на ребенка в лифте в Астане

Нападавшего задержали.
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Подросток с ножом набросился на ребенка в лифте в Астане

Несовершеннолетний подросток напал на ребенка и нанес ему несколько ножевых ранений. После этого нападавший скрылся с места преступления. По официальной информации городского Департамента полиции, пострадавшего ребенка госпитализировали. 

Ему оказали необходимую помощь. Нападавшего задержали. Во время следствия выяснилось, что подозреваемый состоит на учете в психдиспансере. Идет расследование.

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Ранее сообщалось, что жителя Актобе осудили за убийство. Он расчленил жертву и положил ее голову в холодильник.

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