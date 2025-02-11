Расчленил и положил голову в холодильник: жителя Актобе осудили за убийство

Чудовищное преступление произошло в сентябре 2024 года. В квартире одного из подсудимых собрались трое знакомых и начали распивать алкоголь. В какой-то момент между двумя собутыльниками произошла ссора из-за зажигалки.

Из материалов дела следует, что подсудимый сначала несколько раз ударил потерпевшего по лицу, а затем взял со стола нож и нанес один удар в живот. Мужчина от полученной травмы скончался на месте. Испугавшись наказания двое мужчин сбежали из квартиры.

Спустя два дня подсудимый вернулся и решил расчленить труп. Сначала он перетащил тело в ванную, а потом кухонным ножом отрезал ему сначала ноги, а потом руки, и уложил их в сумку. Отрезанные части тела выбросил в районе карьера «Гигант». Далее он вернулся домой, расчленил остальные части тела, распределил их по полиэтиленовым пакетам и положил в холодильник «во избежание резкого неприятного запаха трупного гниения». Затем подсудимый очистил ванну растворителем от биологических следов и смыл все в канализацию.

На скамье подсудимых оказались оба друга - одного судили за убийство, второго - за укрывательство. Кстати, подсудимые пожелали, чтобы их судили присяжные заседатели.

Таким образом, оба подсудимых признаны виновными. Одному из них назначено 11 лет лишения свободы за убийство, второму - 4 года за то, что не сообщил о произошедшем.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.