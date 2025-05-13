Электричество вырабатывают пять ветровых и 20 солнечных панелей.

Основатель социальной деревни «Атырау. Маленькая страна», занимающаяся комплексной реабилитацией детей с особыми потребностями, продает собственную электроэнергию монополисту.

По словам лидера общественного объединения Ерлана Кумискалиева, по Правилам купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей, утвержденными Министром энергетики РК, у них есть договоренность с монополистом «Атырау-жарык» о продаже своей электроэнергии.

— На сегодняшний день мы сдали все документы в «Атырау жарык», и на днях получили статус нетто-потребителей, то есть, излишки электроэнергии мы продаем. Мы договорились, что монополисты будут закупать у нас электроэнергию по определенной цене. Конечно, она будет немного ниже, чем они продают населению, но для нашей социальной деревни — это хорошее подспорье, — сообщил Ерлан Кумискалиев.

Три года назад соцдеревня в Атырауской области выиграла грант фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и установила свою гибридную электростанцию. Данная установка расположена прямо на территории деревни, и представляет собой сочетание пяти ветровых установок и 20 солнечных панелей, которые при помощи солнца и ветра вырабатывают 50 кВт в час.

Тогда же социальная деревня полностью отказалась от услуг монополистов, ведь раньше даже при жесткой экономии электричества они, как юридические лица, ежемесячно платили по 70-80 тысяч тенге в месяц.