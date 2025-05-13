В этом году удалось установить его точное местонахождение. Его задержали в городе Анталья.

По данным пресс-службы КНБ Казахстана, в сентябре 2019 года Генпрокуратура РК отправила запрос в Министерство юстиции Турции о выдаче объявленного в международный розыск экс-главы ТОО «Астана LRT» гражданина Казахстана Талгата Ардана.

Компетентные органы Турецкой Республики провели соответствующие розыскные мероприятия. В этом году удалось установить его точное местонахождение. Так его задержали в городе Анталья.

9 мая суд Антальи принял решение о депортации Т.Ардан в Казахстан. Сейчас он содержится под стражей.

Ранее судом города Астаны Ардан был признан виновным по статьям 189 части 4 и 361 части 4 Уголовного кодекса и заочно осужден к 9 годам лишения свободы.



