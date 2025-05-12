Водохранилища будут вместимостью 50-60 миллионов кубических метров.

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов сообщил в мажилисе, что в 2025 и 2027 годах планируют начать строить водохранилища на реках Большой и Малый Узень.

— Ежегодно чтобы получить воду из России мы заключаем договор, выделяем финансирование и сидим ждем. Другого решения на сегодняшний день нет. Мы построим два водохранилища вместимостью 50-60 миллионов кубических метров. А в год мы получаем у России 350 миллионов кубометров. Мы обязаны обеспечить водой местное население, — сказал Нуржан Нуржигитов.

По его словам, завершение строительства планируется на 2028-2030 годы.

Напомним, что в 2024 году генеральный директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Ануар Аркенов рассказал о причинах низкого давления в сетях холодного водоснабжения. Так, по его словам, из-за высокой температуры воздуха, люди стали больше использовать холодную воду. На верхние этажи многоквартирных домов вода не доходила из-за высокого потребления не по назначению.