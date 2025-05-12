В первом потоке по всей стране планируется выдать 4500 грантов.

С 21 мая 2025 года на портале Business.enbek.kz начинается приём заявок на гранты для запуска нового бизнеса. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты РК. В первом потоке по всей стране планируется выдать 4500 грантов. Размер гранта — 400 МРП (1 572 800 тенге), он безвозмездный. Деньги можно использовать для покупки оборудования, инвентаря, животных, растений, аренды помещения и т.д. Нельзя тратить средства на кредиты, жильё, землю или подакцизную продукцию.

Подать заявку могут официально зарегистрированные безработные и индивидуальные предприниматели со стажем до трех лет.

И при этом относиться к одной из категорий:

Люди с инвалидностью;

Обладатели статуса «кандас»;

Межрегиональные переселенцы;

Малообеспеченные семьи;

Многодетные семьи;

Родители ребёнка с инвалидностью;

Получатели пособия по потере кормильца.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более трех лет.

Как подать заявку:

Зарегистрируйтесь на сайте Business.enbek.kz. Пройдите проверку на соответствие условиям. Скачайте и заполните шаблон бизнес-плана, загрузите его. Заполните заявление и подпишите его с помощью ЭЦП.

Если у вас нет компьютера или интернета, подать заявку можно в ЦОНах или карьерных центрах. Ваш бизнес-план будет рассматривать специальная комиссия. Она оценивает идею по нескольким критериям, включая конкурентоспособность и создание рабочих мест. Если комиссия одобрит заявку, вы получите уведомление в личном кабинете. Далее нужно будет подписать договор, указать банковские реквизиты и раз в квартал отчитываться о расходовании средств — всё онлайн.



