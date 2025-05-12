Сумма не должна превышать эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют.

Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана?

По кодексу «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», таможенному декларированию подлежат наличные деньги и дорожные чеки, если общая их сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенной декларации.

Об этом проинформировал департамент государственных доходов по Мангистауской области.

В целях защиты национальных интересов страны и обеспечения финансовой стабильности, сейчас действует указ президента РК от 14 марта 2022 года № 830, где запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка РК, установленному на дату вывоза.

Сведения о товарах для личного пользования физических лиц до 16–ти лет указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего несовершеннолетнего в одной пассажирской таможенной декларации.

Таким образом, на каждого члена семьи допускается перевоз наличной иностранной валюты, не превышающий 10 тыс. долларов США.