Блокировка банковской карты — к сожалению, ситуация нередкая и крайне неприятная. Вы можете столкнуться с ней в любой момент: например, хотите оплатить покупку и в это время узнаете о блокировке счета.

Почему так происходит, что можно сделать, и как защитить себя в будущем рассказали с Fingramota.kz.

Как правило, у блокировки карты есть несколько основных причин: крупные или частые переводы — особенно из-за границы; ошибки при вводе ПИН-кода несколько раз подряд; истечение срока действия карты; технические сбои в работе банка; просрочка по кредиту или судебные решения. Давайте подробнее разберем каждую причину и объясним, что нужно делать.

Подозрение на мошеннические действия или сомнительные операции

Банк может временно заблокировать карту при выявлении операций, нехарактерных для поведения клиента.

К таким операциям относятся:

крупные переводы, особенно с зарубежных счетов;

частые переводы на разные счета;

покупки на зарубежных или сомнительных онлайн-платформах.

При возникновении блокировки необходимо оперативно связаться с банком и подтвердить, что операция была совершена вами. Для предотвращения подобных ситуаций заранее уведомляйте банк о планируемых крупных или нестандартных транзакциях.

Неправильный ввод ПИН-кода

Современному человеку приходится держать в голове массу информации: пароли от электронной почты (личной и рабочей) и ЭЦП, коды доступа в приложения госуслуг и маркетплейсы, а если у вас к тому же не одна банковская карта, то запутаться легче легкого.

Однако не советуем вам записывать коды в ежедневнике или телефоне, чтобы у посторонних людей не было доступа к важной информации.

Вот несколько рекомендаций, как запомнить ПИН-код:

превратите его в историю. Например, про код 0582 можно придумать такую: опять (05) бесконечная (8) двойка (2);

выберите значимую дату, но не свой день рождения — его легко вычислить по соцсетям мошенникам. Лучше возьмите день именин любимого писателя, потому что эти данные куда сложнее вычислить посторонним;

прибегните к визуализации: мысленно выстройте на клавиатуре обычного банкомата какую-либо фигуру: латинская L, например, будет равна 1478.

Но если вы все-таки несколько раз ошибочно ввели неправильный ПИН-код, то обратитесь в банк и сообщите о проблеме. Сейчас она быстро решается.

Истек срок действия карты или личные данные стали неактуальными

Сегодня банковские приложения тесно связаны с eGov.kz, и если срок действия вашего удостоверения личности или паспорта истек, то банк может временно приостановить обслуживание. Поэтому заранее обновляйте все важные документы и актуализируйте информацию в приложениях — это сэкономит вам массу времени. Сюда же относится срок действия карты: на ее лицевой стороне неспроста содержится информация о сроке действия. Чтобы не попасть впросак при оплате покупок или любых других финансовых операциях, следите за сроком действия карты.

Технические сбои со стороны банка

Иногда блокировка может быть вызвана техническими причинами: системными сбоями, аварийными обновлениями или внутренними настройками банка. В таких случаях следует обратиться в контактный центр банка и дождаться восстановления работоспособности. Если по завершении технических работ доступ к счёту не восстановлен, подайте индивидуальное обращение в банк для устранения проблемы.

Арест счета по решению суда или госорганов

При наличии задолженности по алиментам, налогам, штрафам, займам и другим обязательствам счёт может быть арестован по запросу уполномоченных органов (например, судебных исполнителей или Комитета государственных доходов). И банк обязан выполнить это требование. Если вы знаете, что у вас есть какой-либо долг, как можно быстрее закройте его или урегулируйте проблему. Наличие задолженности можно проверить через eGov.kz или в налоговом кабинете (cabinet.kgd.gov.kz).

Что делать, если карта заблокирована без уведомления?

Согласно законодательству, банк обязан уведомить клиента о приостановлении доступа к счёту. Если блокировка произошла без объяснения причин, вы имеете право: