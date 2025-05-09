Торжества по случаю празднования 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией начались с возложения цветов.

Руководство области и города, представители Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, ветераны войны и труда, труженики тыла, горожане, студенты и школьники возложили цветы к братской могиле воинов, умерших от ран в госпиталях Уральска, памятникам Г.Жукову, трем женщинам Героям Советского Союза М.Маметовой, Х.Доспановой и А.Молдагуловой, Герою Советского Союза Т.Масину, к мемориалу «Этих дней не смолкнет Слава».

Возложили цветы и отдали дань памяти у Вечного огня на площади Победы.

– 9 Мая – День Победы – великий праздник, который стал ярким примером несгибаемого духа и бесконечного героизма нашего народа во имя защиты Родины. Это наш главный праздник на все времена, потому что он является частью истории каждой семьи. И сегодня мы благодарны тем бойцам и героям, которые пали и не вернулись с полей сражений. В Великой Отечественной войне участвовало более 1 млн. 800 тысяч казахстанцев. Порядка 80 тысяч являются нашими земляками, лишь половина из них вернулась с полей сражений. Свыше 11 тысяч человек были удостоены звания Героя Советского Союза, из них 528 – выходцы из Казахстана. Среди них за ратный подвиг 40 западноказахстанцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. К сожалению, годы берут свое и ветераны уходят от нас, но просто замечательно, что на сегодняшний день среди нас живут 9 участников войны, узников фашизма – 2, блокадников Ленинграда – 1, тружеников тыла – 980 человек, которые внесли огромный вклад в Победу, – говорит заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» Анатолий Боровский.

На площади Победы было многолюдно. Уральцы пришли отдать дань памяти погибшим в Великую Отечественную войну, а также исполняли песни военных лет. По традиции, торжественно аким области Нариман Турегалиев вместе с ветеранами первыми возложили цветы к Вечному огню.

Каждый год к Вечному огню приходит Марксина Александровна Горбадеева с дочерью Екатериной Голубь, чтобы возложить цветы и помянуть своих родителей, родственников, которые воевали на фронтах Отечественной войны. Она труженик тыла, в Уральскую область приехала по комсомольской путевке с Костромской области на целину в 1954 году, за что была отмечена медалью «За освоение целинных земель».

– Мама работала комбайнером в Чингирлау, потом в Уральске электриком, на пенсию уходила с должности диспетчера «Водоканала». Сегодня хочется всех земляков поздравить с праздником. Самое главное, чтобы все жили в мире и согласии, – пожелала Екатерина.

Ветеран труда Александр Александрович Михеев с детьми и внуками приходит на площадь помянуть своего отца Александра Романовича Альянова, который воевал на «Катюше», маму Татьяну Леонтьевну труженицу тыла, дядю Валентина Романовича, который воевал на Тихом океане, тестя Павла Федоровича Анатшева – воевал на бронепоезде, пулеметчиком в горах Крыма.

Отец Каната Оразгалиева сержант стрелковой дивизии Исламгали Оразгалиев воевал с 1942 года до 5 декабря 1945 года. Защищал Сталинград, Москву, участвовал в боях Западного и Брянского фронтов, освобождал Польшу вместе с Героем Советского Союза Темиром Масиным.

– Папа с войны пришел с орденом «Отечественной войны», медалями «Красная звезда», «За отвагу». Родился я после войны, но в семье всегда говорили о тех страшных годах и помнили, какой ценой заплатили за мир в нашей стране, защищали Родину, проливая кровь. Этот праздник нам необходим, так мы отдаем долг памяти нашим родителям и тем, кто погиб на войне, – отметил ветеран.





Оксана КАТКОВА

