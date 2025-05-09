101-летний Василий Грецкий в Хромтау, куда они с супругой переехали 24 года назад из Шу.

Василию Ивановичу Грецкому 101 год. Он воевал на Украинском и Белорусском фронтах, в Польше, Чехословакии и Венгрии. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Живет ветеран в Хромтау, куда они с супругой переехали 24 года назад из Шу. Семья Василия Грецкого оказалась в Казахстане в начале 30-х годов, ее выслали из Беларуси. Как вспоминает сам ветеран, за то, что отец отказался отдавать колхозу единственную лошадь. Телку и поросенка отдал, а лошадь – нет. Она нужна была, чтобы пахать и кормить большую семью, где было 6 детей. За это всех погрузили в вагон и отправили в неизвестном направлении.

— Мы все работали, я с 10 лет пас телят. Когда исполнилось 18, призвали в армию, оттуда попал на фронт, - рассказывает Василий Иванович. - Служил в первом кавалерийском корпусе, второй дивизии ордена Богдана Хмельницкого. Победу встретил в Германии.

Многие годы после войны Василий Иванович Грецкий работал слесарем по ремонту тепловозов. С супругой Татьяной Дмитриевной они вырастили двух дочерей и сына. Супруги не стало 10 лет назад.

В эти дни в дом ветерана приходит много гостей. Главное, что он всем желает – мира. Самого, считает он, на войне спасла мамина молитва. Листок с нею он всю войну проносил в нагрудном кармане. Солдата ранило, шинель испортилась, но сам он остался жив.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне маслихаты Актобе и районов выделили более 1 млрд тенге на материальную поддержку ветерана, тружеников тыла и приравненных к ним лиц. Ветеран получил 5 млн тенге, труженики тыла – по 153348 тенге.

Фарида ЗАРИП