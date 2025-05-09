В области появится четыре крупные молочно-товарные фермы на 1900 голов.

В области активно развивается сельское хозяйство. Одно из направлений — строительство и расширение молочно-товарных ферм, сообщили в пресс-службе управления общественного развития ЗКО. Это стало возможным благодаря государственной программе кредитования агропромышленных проектов. В 2023 году с помощью этой программы начали строить и расширять четыре крупные фермы на 1900 голов. Две из них уже работают, а оставшиеся две планируют завершить в первой половине этого года

В 2024 году выделили ещё 3,8 миллиарда тенге на строительство новой фермы на 400 коров. Кроме того, один частный инвестор начал строить ещё одну такую же ферму на собственные деньги. Эти проекты помогут региону лучше обеспечивать себя молоком. Благодаря им уровень обеспеченности вырос с 22,3% до 36,8%. В планах — увеличить объём производства до 41,2 тысячи тонн в год.