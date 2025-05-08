По данным РГП «Казгидромет», ночью + 14 градусов с продолжением осадков. Ветер юго-восточный: 18 м/с.
В Атырауской области переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, гроза. Днем +26 градусов тепла. Ночью +17, без осадков. Ветер юго-западный: 11 м/с.
В Актюбинской области дождь, гроза. Днем облачно, +23 градуса, ночью +11 градусов. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +22 градуса, ночью +12. Ветер юго-западный: 14 м/с.
