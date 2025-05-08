Три знака зодиака обречены на удачу в конце этой недели

Близнецы

Ваш ум, обаяние и лёгкость общения сыграют ключевую роль. Главное — не отказывайтесь от спонтанных встреч или нестандартных решений. Всё, что случится ближе к выходным, будет вам на руку.

Весы

Не исключены финансовые поступления, удачные покупки или выигрыш. Конец недели будет связан с ощущением внутреннего "всё правильно" — как будто Вселенная подтверждает ваши недавние выборы. Важно просто принять это с благодарностью.

Стрелец

Вас могут пригласить туда, куда давно хотелось, или появится шанс, за который стоит ухватиться немедленно. Конец недели принесёт вам чувство свободы и вдохновения, как будто всё, что раньше казалось сложным, становится игрой.



