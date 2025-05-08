С момента основания компания зарекомендовала себя как стабильный и надёжный поставщик качественной продукции, широко востребованной как в бытовом, так и в коммерческом сегменте.

С момента основания компания зарекомендовала себя, как стабильный и надёжный поставщик качественной продукции, широко востребованной как в бытовом, так и в коммерческом сегменте.

Производство организовано с соблюдением современных стандартов пищевой безопасности: используется мука высшего сорта от местных производителей, фильтрованная вода, а также технологичное оборудование. Несмотря на автоматизацию, контроль на всех этапах осуществляется вручную — специалисты оценивают тесто по эластичности, толщине, консистенции и аромату. Продукция замораживается шоковым способом для сохранения структуры и вкусовых качеств, после чего вручную упаковывается.

Стабильный рост спроса, особенно в праздничные периоды, потребовал от владельца бизнеса Азата Рахметоллаұллы расширения оборотных средств. Для этого в 2022 году он обратился в Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

Предпринимателю был предоставлен кредит в АО «Банк ЦентрКредит» под 23% годовых, из которых 17% субсидировались Фондом «Даму». Это позволило:

Закупить сырьё на 3 месяца вперёд по фиксированной цене;

Заключить новые контракты с торговыми сетями без риска сбоев;

Расширить склад готовой продукции;

Обеспечить стабильную заработную плату сотрудникам в условиях увеличения объёмов производства.

В результате мощности цеха были увеличены, и предприятие перешло на двухсменный режим работы. Продукция под маркой «Даяр» теперь поставляется не только в Уральск, но и по всему Западно-Казахстанскому региону.

— В 2024 году мы также обратились за поддержкой в фонд «Даму» для модернизации производственной линии. Инвестиционный кредит был одобрен. Обновление оборудования позволило значительно увеличить производительность, сократить долю ручного труда и обеспечить стабильность выпуска даже в периоды пикового спроса. С каждым шагом мы приближаемся не только к покупателю, но и к нашей цели — чтобы на каждом столе казахстанцев было что-то по-настоящему родное и вкусное, — отметил Азат Рахметоллаевич.

Поддержка Фонда «Даму» сыграла ключевую роль в устойчивом развитии предприятия и позволила предпринимателю не просто адаптироваться к изменениям, но и уверенно двигаться вперёд. Сегодня «Даяр» — это пример успешного малого бизнеса, который с помощью государственной поддержки реализует устойчивый рост и сохраняет национальные традиции в современном формате.



