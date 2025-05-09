Один из ключевых инструментов защиты потребителей – туристский код.

По данным государственного электронного реестра на портале «Е-лицензирование», в Казахстане зарегистрировано 11914 турагентов и 634 туроператоров.

Министерство туризма и спорта РК опубликовало актуальные списки лицензированных туроператоров, зарегистрированных турагентов, а также гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму на официальных интернет-ресурсах. С предоставленным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

Казахстанцам порекомендовали проверять наличие соответствующих документов при выборе туристских компаний. При обращении важно уточнить, есть ли уведомление о турагентской деятельности и действующая лицензия туроператора.

Одним из ключевых инструментов защиты потребителей является туристский код. ТурКод - уникальное буквенно-числовое значение, проверив который турист может быть уверен, что его перелет, проживание оплачены туроператором принимающей стороне и авиакомпании. Этот уникальный механизм гарантирует туристам их возвращение в страну, если туроператор, сформировавший тур, не может выполнить свои обязательства или в случае наступления ЧС/ЧП. ТурКод присваивается автоматически после оформления тура и подтверждает участие в официальной системе туристского гарантирования.

Эти меры направлены на повышение прозрачности в туристской отрасли, защиту интересов потребителей и формирование доверия к казахстанским туристским компаниям.