Среди множества страниц Второй мировой войны есть пока не широко известные, но очень важные факты. Подвиги казахстанских партизан во французском Сопротивлении сегодня исследуются историками и дипломатами обеих республик.

Подвиг без границ: как казахстанцы сражались за освобождение Франции

По данным профессора Гульнары Мендикуловой, с фашизмом во Франции боролось не меньше тысячи казахстанцев. Но точное их число до сих пор не известно.

Сегодня у столичного памятника генералу Шарлю де Голлю впервые прошла церемония возложения цветов и награждения посмертными медалями. Их удостоились три казахстанские семьи воинов-соотечественников. Награды из рук Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Казахстане Сильвана Гиоге получили потомки Кабыша Омарова, Кадема Джуманиязова и Ашимбека Истыбаева.

Сын фронтовика Кабиден Омаров в интервью Toppress.kz рассказал, как на Параде во Франции первый Президент Пятой республики Шарль де Голль лично поблагодарил и наградил Кабыша Омарова Орденом Боевого креста.

По словам же г-на Сильвана Гиоге, официальное чествование

казахстанских борцов с нацизмом в Южной Франции прошло впервые в нашей стране:

«Сегодня мы осознаем, что у наших стран общие корни истории. И мы благодарны казахстанскому народу за участие в освобождении Франции от нацизма».

На мероприятии также присутствовали заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, первый зам.министра обороны – начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, дипломаты, родственники участников Сопротивления и историки.

