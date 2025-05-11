Она посвящена 80-летию Великой Победы.

По информации Национального банка РК, с 9 мая 2025 года финрегулятор выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 1 000 тенге, посвященную 80-летию Великой Победы. Тираж банкноты ограничен и составит 5 миллионов экземпляров.

– 9 мая является знаменательной датой для всего мира. Казахстан внес весомый вклад в Победу. Из республики было мобилизовано около 1,2 миллиона человек, примерно 20% от общего населения на тот момент. Наши соотечественники героически сражались в пехоте, танковых частях, авиации и на флоте. В знак памяти о героизме и мужестве наших соотечественников Национальный Банк выпускает в обращение юбилейную банкноту национальной валюты, - говорится в сообщении Нацбанка.

Цвет банкнот – коричнево-бежевый. На лицевой стороне изображены мемориал славы, расположенный в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, микрооптическая защитная полоса. При изменении угла обзора банкноты: на полосе становятся видны трехмерный эффект глубины, объема и сияния, а также эффект движения вечного огня и летящих журавлей. Силуэты журавлей олицетворяют добро и надежду, символизируют жизнь.

На оборотной стороне изображены карта Казахстана с фрагментами исторических архивных фотографий и орден Отечественной войны как символ смелости, стойкости и мужества.

Юбилейная банкнота номиналом 1 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.