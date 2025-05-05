Дачники до сих пор не могут восстановить коммуникации на участках после наводнения. Они просят акимат помочь им в этом.

В редакцию «МГ» обратились дачники, которые до сих пор не могут восстановить коммуникации на участках после наводнения весной прошлого года. Они просят акимат помочь им в этом, ведь большинство собравшихся выращивают на дачах овощи, фрукты и ягоды со дня основания обществ — уже 45 лет.

У Зейнеп Казмухамбетовой есть дачный участок в садоводческом обществе «Стеновик». Она рассказывает, что раньше их дачи были со всеми коммуникациями, а сейчас всё разрушено.

— Нас акимат оставил за бортом, сейчас здесь полная разруха. Дома наши дали большие трещины и вот-вот упадут нам на головы. Но мы стараемся не сдаваться и противостоим этим невзгодам. Мы любим выращивать овощи и фрукты. В 80-х годах была продовольственная программа и мы до сих пор своими силами её поддерживаем. Тогда мы по низкой цене снабжали население продуктами. Сейчас мы потеряли всё. Выплаты, кому-то дали, кому-то нет. Мне уже 76 лет, но душа не может оставить этот клочок земли, с которым я уже сроднилась, — говорит пенсионерка.

По словам собравшихся, на дачах процветает воровство и мародёрство. У каждого из них что-то украли.

— Это невозможно. Оставаться и ночевать тут пока не можем, нет даже электричества. А у каждого из нас что-то украли: у кого трубу, у кого бак, у кого сняли забор, — отмечает Зейнеп Казмухамбетова.

Галина Филипчук также имеет участок в этом обществе. Женщина рассказала, что при сносе соседних домов, рабочие сломали поливные и газовые трубы, порвали провода и свалили столбы.

— Они крушили всё, а теперь за свой счёт мы должны восстанавливать. Там где снесли дома, валяется мусор. Спустя некоторое время там порастёт всё травой. Будет сухостой. А если кто-то выбросит окурок или спичку? Мало мы утонули, теперь все сгорим. Как нам быть? У нас есть квартиры, но мы хотим жить на земле. Я строила этот дом на свои деньги. Мне никто не помогал. Мы остались без света и газа. Сейчас каждый день приезжаем сюда. Плакать хочется. У нас пропали все насаждения. Сейчас дачники за свои деньги отремонтировали трансформатор, но в некоторых местах порвали провода. Их надо делать. Здесь остались одни пенсионеры. Если остались бы деревья, хоть продали бы. На эти деньги восстановили бы все постепенно. Конечно, нам обещал помочь аким Зачаганска, хоть технику пригонит, — рассказала Галина Филипчук.

Семейная пара Гизатолла Галиев и Роза Зеинова после потопа снимают жилье, потому что в их квартире живет сын. На дачах они прожили семь лет и строили дом, чтобы встретить в нём старость. После наводнения получили единовременную компенсацию. На эти деньги подали в суд, чтобы хоть как-то улучшить своё положение, но суд проиграли.

— Чтобы поучаствовать в судебном процессе мы потратили всю компенсацию на эти дела. Сейчас сделать ремонт в доме не можем, деньги потратили. Надеялись, что суд будет на нашей стороне. На нашей улице осталось всего два дома, где люди живут зимой. Дороги нет, проехать невозможно. Вентиля отрезали. Это сколько денег надо, чтобы восстановить полив. Здесь были дома после пожара, обгоревшие. Но потом эти дома ушли под снос. Эти места кому-то принадлежат. Скорее всего, кто-то получил жилплощадь, не вбив ни гвоздя. Мы тут семь лет живём и нам ничего, — сказала Роза Зеинова.

Между тем, заместитель акима Уральска Азамат Халелов отметил, что в городе свыше 150 дачных кооперативов. После паводка квартиры выдали 2700 семьям. Дачные дома переселенцев до сих пор демонтируют.

— За все дефекты во время демонтажных работ отвечают подрядные организации и уже идёт работа в этом направлении. Если оборвали кабель или разрушали инфраструктуру, то всё будут восстанавливать за свой счёт. В некоторых кооперативах уже начали восстановление. Если дороги просели от большегрузных машин, то акимат предоставит технику и восстанавливать. Эта работа ведётся ежедневно, — говорит Азамат Халелов.

Заместитель градоначальника отметил, что от председателей кооперативов сейчас поступает в акимат много писем. Все они будут рассмотрены.

— Раньше было 150 полноценных кооперативов, сейчас они разрознены. В некоторых кооперативах половину людей переселили.Те земли, которые акимат забрал, по второму кругу он отдавать людям не будет. Либо земли передадут в лесфонд, либо также они останутся на балансе акимата. В частную собственность земли не перейдут, это однозначно, — сказал замакима.

По словам Халелова, также сейчас обсуждается вопрос продовольствия. Возможно, пустующие участки земли будут давать людям в аренду для выращивания овощей и фруктов, но без каких-либо строений.

— Надо понимать, что это пойменные зоны. Угроза паводков будет всегда. Если Урал поднимется выше 6 метров, то будет топить первую, стоящую к нему дачу. Дачникам акимат законодательно помочь ничем не может, потому что кооперативы обслуживаются за счёт собственных членских сборов. Возможно, будет решаться вопрос укомплектованности дач. К примеру, из 150 дачных кооперативов оставят 100 полноценных. Вопрос пока на стадии обсуждения. Возможно, акимат будет забирать земли и укомплектовывать их другими дачными участками. Административно этот вопрос урегулировать сложно. У всех разные дачи и стоимость их разная, — рассказал Азамат Халелов.

Заместитель градоначальника отметил, что сейчас они занимаются только ликвидацией последствий паводка. Пока демонтировали 1900 домов. После демонтажа на участках не останется ничего.