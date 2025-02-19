Список домов Уральска, в которых проведут ремонт на 3 миллиарда тенге

На сайте госзакупок отдел ЖКХ ПТ и АД Уральска опубликовал лоты на текущий ремонт фасадов и крыш домов многоэтажек. Всего разыграли 38 лотов.

На сайте госзакупок отдел ЖКХ ПТ и АД Уральска опубликовал лоты на текущий ремонт фасадов и крыш многоэтажных домов. Всего разыграли 38 лотов, по всем уже определены подрядчики и выделенные суммы на ремонт. Согласно технической спецификации, указанной в лотах, срок гарантии после ремонта составил 2 года, а срок выполнения работ 2 месяца. Суммы, выделенные на ремонт абсолютно разные, от 18 миллионов тенге до 339 миллионов тенге.

Заведующий сектором ЖКХ Нуртлеу Шайдыгалиев рассказал подробности предстоящего ремонта многоэтажных домов. Он отметил, что это всё планируют сделать на бюджетные деньги.

По его словам, всего планируют отремонтировать фасады и кровлю 58 домов, расположенных на магистральных улицах города на общую сумму 3 миллиарда тенге. По 38 проектам СД (сметная документация) готова и лоты уже разыграны. Ещё на 20 домов СД только разрабатывают. Ремонт всех домов планируют начать в марте и завершить в августе 2025 года. Уже 12 подрядчиков готовы приступить к работам, ждут лишь благоприятные погодные условия.

— Выделенные суммы зависят от срока эксплуатации домов и технических характеристик. Есть дома, которые построили в 70-е годы, а есть которые строили в 90-е годы. Также суммы зависят от материалов, которые необходимы для ремонта и площади домов. Согласно проектам предусмотрена замена крыши и покраска фасадов. Вот только цветовую гамму фасадов еще не определили. Её обсуждают на совете художников при отделе архитектуры Уральска. Две встречи уже состоялись. Возможно, на некоторых домах художники города нанесут муралы или выполнят что-то в национальном стиле, — пояснил Нуртлеу Шайдыгалиев.

Муралом называется вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений.

Спикер отметил, что пока тендер выиграли только две местные компании, остальное большинство из Алматинской и других областей.

— Эти дома требуют ремонта фасадов для улучшения облика города. Особое внимание уделили таким улицам, как проспект Назарбаева и проспект Абая, — отметил он.

Стоит отметить, что в этом году в Уральске планируют провести межрегиональный форум, где встретятся главы двух государств.

— В этой связи мы решили сделать ремонт на магистральных улицах. И если бюджет позволит, то мы готовы и дальше делать ремонт других домов, — заключил Нуртлеу Шайдыгалиев.

Список 38 домов, по которым конкурс уже состоялся:

проспект Абая, дом 35/1 (31,9 млн тенге) — ТОО «Строй Медиа Стандарт»; проспект Абая, дом 35/2 (24,6 млн тенге) — ТОО «ZMB group»; проспект Абая, дом 48 (26,8 млн тенге) — ТОО «Энрайз»; проспект Абая, дом 52/1 (41,2 млн тенге) — ТОО «KAZ Drilling Fluids»; проспект Назарбаева, дом 216/1 (24,3 млн тенге) — ТОО «ZMB group»; проспект Назарбаева, дом 216/2 (25,5 млн тенге) — ТОО «ZMB group»; проспект Назарбаева, дом 218 (30,5 млн тенге) — ТОО «Строй Медиа Стандарт»; проспект Назарбаева, дом 222 (23,3 млн тенге) — ТОО «ZMB group»; проспект Абая, дом 52 (146,2 млн тенге); проспект Абая, дом 57 (339,9 млн тенге); проспект Абая, дом 71 (24,1 млн тенге); проспект Абая, дом 71/1 (32,1 млн тенге); проспект Абая, дом 89 (36,9 млн тенге); проспект Абая, дом 89/1 (25,6 млн тенге); проспект Абая, дом 100 (21,6 млн тенге); проспект Абая, дом 102 (24,7 млн тенге); проспект Абая, дом 104/1 (20,6 млн тенге); проспект Абая, дом 105 (57,5 млн тенге); проспект Абая, дом 108 (56,6 млн тенге); проспект Абая, дом 111 (91,8 млн тенге); проспект Абая, дом 115 (83,6 млн тенге); проспект Абая, дом 119 (103,1 млн тенге); проспект Абая, дом 121 (110,7 млн тенге); проспект Абая, дом 179 (54,4 млн тенге); проспект Назарбаева, дом 219 (103,2 млн тенге); проспект Назарбаева, дом 221 (47,6 млн тенге); проспект Назарбаева, дом 223 (172,4 млн тенге); проспект Назарбаева, дом 224 (29,3 млн тенге); проспект Назарбаева, дом 226 (63,1 млн тенге); проспект Назарбаева, дом 232 (47,8 млн тенге); проспект Назарбаева, дом 234 (50,1 млн тенге); проспект Назарбаева, дом 236 (77,8 млн тенге); проспект Назарбаева, дом 238 (50,4 млн тенге); улица Маметова, дом 50/1 (50 млн тенге); улица Маметова, дом 69 (129 млн тенге); улица Ярославская, дом 6 (82,2 млн тенге); улица Айтиева, дом 72 (24,2 млн тенге); улица Курмангазы, дом 165 (35,9 млн тенге).

Список домов, по которым разрабатывают ПСД: