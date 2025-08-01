Во время пресс-конференции в правительстве министр энергетики РК Ерлан Аккенженов прокомментировал информацию о введении Российской Федерацией очередного ограничения на экспорт бензина марок Аи-92 и Аи-95.

По словам министра, это уже третий год подряд, когда Россия вводит подобные меры. Однако эти ограничения не распространяются на страны, подписавшие межправительственные соглашения в рамках индикативных балансов. Казахстан входит в число таких стран. В соответствии с документом, для нашей страны предусмотрен экспорт бензина в объеме 285 тысяч тонн.

— Ситуация на внутреннем рынке стабильная. Казахстан полностью обеспечивает себя бензином собственного производства. Более того, впервые в истории мы экспортировали более 70 тысяч тонн бензина — это прямое подтверждение отсутствия перебоев в поставках и производстве, — отметил Ерлан Аккенженов.

Министр заверил, что дефицита топлива в стране не наблюдается, но при этом необходимо продолжать усиленный контроль за незаконным вывозом нефтепродуктов.