В 2025 году снесли четыре аварийных дома. Сейчас на этих участках строят новые дома.

В ЗКО до 2029 года снесут 18 аварийных домов

В управлении энергетики и ЖКХ рассказали, что в Западно-Казахстанской области сейчас 68 аварийных и 298 ветхих многоквартирных домов. В одном только Уральске — 57 аварийных и 265 ветхих. По программе реновации старые дома сносят и строят на их месте новые. Согласно плану до 2029 года, в области планируется снести 18 таких домов:

в 2026 году — 7 домов,

в 2027 — 3 дома,

в 2028 — ещё 3 дома,

в 2029 — 5 домов.

В 2025 году снесли четыре дома по адресам:

ул. Аманжолова, 14 и 16,

проспект Абая, 44,

ул. Ескалиева, 178.

Сейчас на этих участках строят новые дома. После завершения строительства 22 человека переселят по адресам:

ул. Аманжолова, 16,

проспект Абая, 44.

В 2024 году также снесли четыре старых дома и построили три новых многоквартирных дома: