В управлении энергетики и ЖКХ рассказали, что в Западно-Казахстанской области сейчас 68 аварийных и 298 ветхих многоквартирных домов. В одном только Уральске — 57 аварийных и 265 ветхих. По программе реновации старые дома сносят и строят на их месте новые. Согласно плану до 2029 года, в области планируется снести 18 таких домов:
- в 2026 году — 7 домов,
- в 2027 — 3 дома,
- в 2028 — ещё 3 дома,
- в 2029 — 5 домов.
В 2025 году снесли четыре дома по адресам:
- ул. Аманжолова, 14 и 16,
- проспект Абая, 44,
- ул. Ескалиева, 178.
Сейчас на этих участках строят новые дома. После завершения строительства 22 человека переселят по адресам:
- ул. Аманжолова, 16,
- проспект Абая, 44.
В 2024 году также снесли четыре старых дома и построили три новых многоквартирных дома:
- ул. А. Молдагуловой, 15 — 81 квартира (16 из них отдали жильцам снесённых домов),
- ул. Молдавская, 2/1 — 94 квартиры (16 для переселенцев),
- ул. Короленко, 9 — 7 квартир появилось после реконструкции здания.