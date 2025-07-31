Днем 1 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +32 градуса тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 1 августа

По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 17 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Днем без осадков, +35 градусов тепла. Ночью +23 градуса. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области малооблачно. Днем +30 градусов, ночью +17. На востоке области небольшой дождь. Ветер северный: 18 м/с.

В Мангистауской области ясно. Без осадков. Температура воздуха днем составит +38 градусов, ночью +27. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

Фото: pexels.com



