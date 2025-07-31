Как сообщила участница команды певицы на своей странице в Instagram Шэрон Янгблад, артистов в отеле встретили с традиционными казахскими угощениями.

— Я побывала во многих отелях в своей жизни, но этот — особенный. Размер номера просто впечатляет. Уже представляю, как хорошо я сегодня высплюсь. А вид из окна — просто волшебный. Из всех отелей, где я останавливалась за последние дни, этот мне понравился больше всего, — рассказала Шэрон Янгблад.

Кто бы мог подумать, что Казахстан произведёт такое впечатление? Говорю совершенно искренне. Погода тоже идеальная — на улице около 72°F (22°C). Великолепно. Мне очень понравилось в Казахстане.