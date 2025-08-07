Такое решение приняли из-за исследований, которые показали, что постоянное использование гаджетов плохо влияет на здоровье детей.

В СМИ появилась новость, что казахстанским школьникам запретили пользоваться смартфонами, планшетами и умными часами в новом учебном году. Такое решение приняли из-за исследований, которые показали, что постоянное использование гаджетов плохо влияет на здоровье детей: ухудшается сон, внимание, настроение, дети меньше двигаются и чаще чувствуют себя одинокими.

Теперь школьникам нельзя будет пользоваться умными устройствами в школе — ни на уроках, ни на переменах. Если срочно нужно будет позвонить родителям, ученики смогут воспользоваться кнопочным телефоном или стационарным. В управлении образования ЗКО уточнили, что запрет касается только «Назарбаев Интеллектуальных школ».

В пресс-службе НИШ Уральска сообщили, что с нового учебного года вводится запрет на использование мобильных телефонов учащимися.

— Данный запрет будет действовать во всех школах сети. В конце прошлого учебного года среди учащихся и родителей была проведена разъяснительная работа, а также в качестве эксперимента были организованы учебные дни без смартфонов, — сказано в сообщении.

Напомним, что в начале 2024 года уже вводили подобный запрет на смартфоны во время занятий.

