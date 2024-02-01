Депутаты сената направили президенту закон по вопросам образования, по которому школьникам будет запрещено использовать телефоны на уроках, передает Informburo.kz.

Основными задачами закона являются внедрение института наставничества для детей-сирот, обеспечение безопасности детей, расширение управленческой свободы организаций образования.

По закону предусмотрено утверждение правил использования смартфонов в организациях среднего образования. Ранее депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов объяснял, что норма касается только ограничения во время занятий. В школу ребёнок может принести мобильный телефон, может использовать во время перемен.

Депутаты сената одобрили и направили на подпись главе государства закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей".