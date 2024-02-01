В суде района Бәйтерек рассмотрели дело в отношении сельчанина по статье 73 части 2 КоАП «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». В суде правонарушитель вину признал полностью. Потерпевшая пояснила: супруг злоупотребляет спиртными напитками и систематически устраивает скандалы.

Суд выслушал участников процесса и пришел к выводу: так как возраст правонарушителя старше 63 лет ему полагается наказание в виде штрафа в пять МРП (18 460 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.