В министерстве туризма и спорта сообщили, что ведомство продолжает борьбу с организацией нелегального игорного бизнеса и его рекламы, в том числе на просторах интернета.

Так, с ноября 2023 года запущены чат-боты в мессенджерах «Telegram» и «WhatsApp» (+7 707 9071507). Сюда граждане направляют ссылки на подозрительные сайты и страницы социальных сетей с признаками онлайн-казино, незаконных букмекерских контор, организации противоправной лотереи и иных видов нелегальных розыгрышей и их рекламы, проводимых в интернет-пространстве. Кроме этого, люди могут направлять информацию об организации незаконного игорного бизнеса «на земле» вне специально отведенных игорных зон и без соответствующих лицензий.

Деятельность казино и букмекерских контор в Казахстане разрешена только при наличии лицензии. Работать они могут только на территории двух игорных зон в Акмолинской и Алматинской областях. При несоблюдении требований в отношении нарушителей предусмотрена уголовная ответственность. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет, штраф в размере до двадцатикратной суммы преступного дохода и конфискация имущества.

– На сегодняшний день в чат-бот министерства поступило более 100 обращений. Материалы передаются в органы правопорядка для правовой оценки, изучения и проведения проверки в отношении граждан РК, являющихся организаторами и бенефициарами нелегальных сетевых ресурсов, - отметили в министерстве.

За 2023 год в ИС «Кибернадзор» внесено 8284 материалов с признаками деятельности интернет-казино. По итогам изучения содержания заблокировано 4459 сайтов.