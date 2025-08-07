По версии следствия, 23-летнюю Яну Легкодимову убили и выбросили в реку Урал в октябре прошлого года. Тело нашли спустя восемь месяцев, в июне этого года. Мать похоронила дочь в ЗКО.

Недавно стало известно, что уголовное дело передали в суд. Дело будет рассматривать судья Зарема Хамидуллина. Дата предварительного слушания еще не назначена. По данным фонда , на скамье подсудимый двое мужчин.

Они оба обвиняются в убийстве, один — в убийстве в группе лиц по предварительному сговору, второй — в убийстве по найму. Общественники требуют открытый суд, прямую трансляцию процессов и высшую меру наказания для подозреваемых.