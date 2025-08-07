Авария произошла пятого августа примерно 10:46 часов в Аксае. Водитель Toyota Land Cruiser Prado на регулируемом перекрестке по улице Кайыра Шакенова столкнулся с впереди стоящей Renault Sandero.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, авария произошла 5 августа примерно в 10:46 часов в Аксае. Водитель Toyota Land Cruiser Prado на регулируемом перекрестке по улице Кайыра Шакенова столкнулся с впереди стоящей Renault Sandero. От столкновения машина наехала на Haval, а последняя на Volkswagen Sharan. Все автомобили стояли перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора.

— В результате ДТП водителям автомобилей причинен материальный ущерб. В отношении водителя Land Cruiser составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Другие обстоятельства происшествия выясняются, — ответили в ведомстве.

Полиция требует водителей строго соблюдать ПДД.